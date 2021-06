Sky - Buffon, vicino il ritorno al Parma: i dettagli

Gigi Buffon è vicino al ritorno al Parma, il club che lo ha lanciato in Serie A circa 26 anni fa. Come riporta sul proprio sito, l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, l'accordo col portiere ex Juventus sarebbe molto vicino alla definizione. Il sogno di Buffon è di giocare alltri due anni e di essere nei tre portiere ai prossimi Mondiale del 2022 in Qatar. Il contratto dovrebbe essere un biennale. Il corteggiamento del suo ex compagno nella Juve, Enzo Maresca, sta per andare a segno.