Sky - C'è l'accordo tra Napoli e Crotone per Ounas, si attende l'ok del Cagliari

Il Crotone ha trovato l'accordo con il Napoli ed ha l'ok da parte di Adam Ounas per il trasferimento dell'esterno alla corte di Stroppa. Lo scrive Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul proprio sito ufficiale annuncia: "Manca soltanto il via libera del Cagliari per definire l'operazione. Ounas, infatti, è attualmente in prestito alla società sarda dove ha disputato sette partite in campionato".