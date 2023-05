Sky - C'è la data dell'annuncio del nuovo allenatore del Napoli

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte: "Per me De Laurentiis ha la forza di poter chiamare, e successivamente convincere e coinvolgere, ognuno degli allenatori di cui si sono fatti i nomi. Poi c'è il tema prezzo. Alcuni di essi hanno un valore di mercato e un prezzo del salario molto ma molto alto e credo che il Napoli non voglia corrispondere all'allenatore perché è una società che vuole tenere i conti in ordine. Forse il 4 giugno De Laurentiis presenterà il nuovo allenatore e saluterà Spalletti".