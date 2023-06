Sky - Caos Milan, c’è anche l’assalto dell’Atletico a Theo Hernandez

Interesse dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Interesse dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Alla società spagnola piace il terzino francese, per cui il Milan chiede più di 80 milioni di euro. Una cifra che gli spagnoli non hanno la forza di spendere. Il Diavolo, inoltre, dopo la vicenda di Tonali non vuole fare un'altra cessione importante. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.