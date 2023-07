Il Napoli sta cercando di chiudere l’operazione Elia Caprile, portiere del Bari, per girarlo poi in prestito all’Empoli.

