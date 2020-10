Sky - Cavani-Manchester United, raggiunto l'accordo: visite mediche nelle prossime ore

Il Manchester United ha scelto il suo nuovo centravanti, secondo il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, il nuovo bomber dei Red Devils sarà Edison Cavani. Tutto fatto per l’arrivo del Matador a Manchester, l’accordo è stato ormai raggiunto. L’uruguaiano è atteso a breve in Inghilterra per le visite e la successiva firma. I contatti tra le parti erano iniziati giorni fa, quando il Manchester aveva individuato proprio in Cavani e in Jovic i possibili rinforzi per l’attacco. Con la decisione del Real di trattenere Jovic, il club della Premier ha virato con forza su Cavani.