Sky - Centrale, mediano ma soprattutto un'altra cosa: le priorità di Garcia sul mercato

Il Napoli di Rudi Garcia non sta vivendo un mercato movimentato, ma le priorità restano le stesse. Lo conferma Sky Sport. Questa è quanto si legge sul sito dell'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio: "I desideri di Garcia sono diversi: un difensore centrale che possa completare la difesa con Rrahmani, Juan Jesus e Ostigard, un centrocampista per riempire lo slot lasciato libero da Ndombelé e soprattutto la riconferma di Osimhen, per cui si lavora duro in vista del rinnovo. Senza pensare a Zielinski e Lozano: in caso di partenza, anche loro andrebbero rimpiazzati".