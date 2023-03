Sky - Cessione Osimhen: ADL per meno di questa cifra neppure si siede a parlarne

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte: "Il parallelo Osimhen-Haaland? Possiamo farlo senza vergognarci per l'impatto che ha nella partita. E già questo non è poco. Non dico che sia più forte, perché lo scandinavo ha una capacità realizzativa enorme, ma parliamo comunque di un grandissimo centravanti. Mi resta il dubbio di vedere Osimhen come numero nove del Manchester City, per capire cosa farebbe nello stesso contesto.