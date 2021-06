Sky - Chelsea, Emerson Palmieri in uscita: proposto all'Inter per Hakimi

Emerson Palmieri, terzino della Nazionale e obiettivo di mercato del Napoli, è in uscita dal Chelsea. Infatti come riporta sul suo sito l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha proposto l'italo-brasiliano, Christensen e Marcos Alonso, come possibili contropartite per arrivare a Achraf Hakimi.