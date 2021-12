Sky - Chelsea, stagione finita per Chilwell: Digne in pole per sostituirlo

Il difensore del Chelsea Ben Chilwell dovrà operarsi per una lesione parziale del legamento crociato del ginocchio. Il Chelsea aveva inizialmente deciso di svolgere una terapia conservativa, ma gli esami sostenuti ieri hanno fatto capire come l'intervento chirurgico sia necessario. Per questo, Chilwell salterà i restanti mesi della stagione e tornerà in campo solo nella prossima.

Il club inglese, come riportato da Sky Sport, ha messo nel mirino Lucas Digne (su cui c’è anche il Napoli). Il francese è sempre più ai margini dell’Everton e il Chelsea lo vorrebbe in prestito fino a fine stagione.