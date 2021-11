Sky - Cinque azzurri in scadenza: in tre andranno via quasi certamente

Calciatori in scadenza in casa Napoli: tutti i possibili scenari. A fare il punto della situazione è Sky Sport, che scrive così sul proprio sito ufficiale: "Insigne è questione economicamente e sentimentalmente delicata. Nonché complicata. Le parti sono (economicamente) distanti, ma il dialogo continua. Cinque gli azzurri in scadenza. Insigne la necessità, Ospina un discorso che si può aprire. Malcuit, Ghoulam e quasi certamente Mertens, da febbraio liberi di cercarsi un altro futuro".