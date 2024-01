Sky - Clamoroso Insigne, proposto alla Fiorentina ma la risposta è stata fredda

La Fiorentina cerca un esterno d’attacco a piede invertito per gennaio.

La Fiorentina cerca un esterno d’attacco a piede invertito per gennaio. Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli attualmente al Toronto, è stato proposto dai suoi agenti al club viola. Ma la Fiorentina non sembra essere molto interessata per i costi economici dell'operazione. A riferirlo è Sky Sport.