Sky - Clamoroso PSG, contatti già avviati con Messi: la situazione

La notizia del giorno è senza dubbio l’addio di Lionel Messi dal Barcellona. Il giocatore argentino è ora libero di scegliere la sua prossima destinazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, sono già iniziati i primi contatti tra PSG e Messi per portare il giocatore in Francia. I francesi sperano di poter convincere l’argentino. Da domani si intensificherà il corteggiamento al fuoriclasse di Rosario, con il PSG in questo momento grande favorito.