Sky - Clima più disteso tra ADL e l'agente di Insigne: cosa manca per il rinnovo

Rinnovo in bilico per Lorenzo Insigne con il Napoli. Ne parla per WilliamHillNews il giornalista Sky Gianluca Di Marzio: “Il rinnovo? Una questione non facile”, come ammesso dallo stesso giocatore. Capitano e leader del Napoli che vola in campionato, ma con il contratto in scadenza a giugno. Il clima tra l’entourage del calciatore e il presidente De Laurentiis è più disteso dopo l’incontro tra le parti, ma per provare ad arrivare alla fumata bianca servirà ancora tanto lavoro".