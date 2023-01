Sky - Colpo last minute saltato in Premier: Giroud ha rifiutato l'Everton

Alle 23 (ore italiane) si è ufficialmente chiuso il calciomercato invernale in Inghilterra.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 23 (ore italiane) si è ufficialmente chiuso il calciomercato invernale in Inghilterra. Negli ultimi giorni c'è stato un tentativo dalla Premier League di strappare al Milan Olivier Giroud. I Toffees, penultimi in Premier, avevano individuato il centravanti francese come uomo ideale per aiutarli nella lotta salvezza. Ieri l'Everton aveva offerto a Giroud un contratto fino a giugno 2023, con un altro anno anno di bonus in caso di salvezza a circa 8,4 milioni, ma l'ex Arsenal e Chelsea ha deciso di rifiutare e restare al Milan.