Sky, Compagnoni svela: "Koopmeiners dell'AZ vicino al Napoli! C'è concorrenza, ma azzurri in prima fila"

"Koopmeiners vicino al Napoli". A riferirlo è Maurizio Compagnoni, giornalista Sky, intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non voglio dire che è che è fatta. Il Napoli è in prima fila, è avanti nella trattativa. Ci sono anche altri club importanti, ma mi confermano che il Napoli è davanti a tutti. Un operatore di mercato mi ha detto che il Napoli è messo bene nella trattativa".