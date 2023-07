Sky - Concorrenza per Ricci: è in cima alle preferenze di Sarri, il Torino fa muro

La Lazio è alla ricerca di un innesto per il centrocampo da regalare a Maurizio Sarri, che ha individuato il profilo ideale per le sue esigenze tattiche.

La Lazio è alla ricerca di un innesto per il centrocampo da regalare a Maurizio Sarri, che ha individuato il profilo ideale per le sue esigenze tattiche. Come riporta Sky, si tratta di Samuele Ricci, centrocampista del Torino accostato recentemente anche al Napoli.

La trattativa, però, si annuncia tutt'altro che semplice. Il Toro, dove Ricci gioca dal gennaio del 2022 avendo collezionato fino ad ora 44 presenze, 2 gol e 1 assist, non ha infatti intenzione di privarsi del suo centrocampista. Il prezzo di Ricci pare essere piuttosto elevato: da capire quanto Sarri spingerà per averlo.