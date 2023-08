Sky conferma: il Napoli insiste per Gabri Veiga, la richiesta del Celta Vigo

Anche Sky Sport conferma: il Napoli sta provando a regalare a Rudi Garcia Gabri Veiga. Le ultime dal sito di Gianluca Di Marzio.

Anche Sky Sport conferma: il Napoli sta provando a regalare a Rudi Garcia Gabri Veiga. Gianluca Di Marzio, tramite il proprio sito ufficiale, dà le ultime sulla stellina spagnola: "Il Napoli non molla Gabri Veiga e sta lavorando per trovare l'intesa con il Celta Vigo. Il talento classe 2002 è un calciatore che piace e sarebbe ritenuto ideale per migliorare il centrocampo, sopratto in caso di uscita di Piotr Zielinski. Il club spagnolo chiede sempre il valore della clausola - che ammonta a 40 milioni di euro - per lasciar partire la propria stella".