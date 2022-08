Sky conferma: Ndombele è del Napoli, domani le visite! Le cifre dell'operazione

La trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Ndombele è ormai chiusa: i due club stanno sistemando i dettagli finali

La trattativa tra il Tottenham e il Napoli per Ndombele è ormai chiusa: i due club stanno sistemando i dettagli finali. Il club di De Laurentiis, intanto, ha già programmato le visite mediche per il centrocampista classe 1996 per domani, giovedì 18 agosto, scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport: "Il calciatore francese domani svolgerà le visite mediche con il club campano, prima di firmare il contratto. La trattativa tra il Napoli e il Tottenham, infatti, è ormai chiusa: i club, dopo aver trovato l'accordo nei giorni scorsi, stanno solamente limando i dettagli finali. Ndombele si trasferirà dal Tottenham al Napoli in prestito oneroso, a un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni: confermate dunque le cifre stabilite".