Sky conferma: PSG in chiusura per Fabian! Il Napoli insiste per Navas: le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

Il PSG sta chiudendo per Fabian Ruiz. La notizia del Corriere dello Sport viene confermata da Sky Sport, secondo cui la trattativa è molto avanzata e presto potrebbe essere completata. Il Napoli, intanto, insiste per avere Keylor Navas, ma le due trattative dovrebbe essere slegate. Altro addio eccellente in casa Napoli: Fabian verso il PSG.