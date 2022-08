Sky - Conferme su Ronaldo-Napoli: ADL ci sta pensando!

Arrivano conferme: Cristiano Ronaldo è una possibilità per il Napoli e De Laurentis ci sta pensando

TuttoNapoli.net

Arrivano conferme: Cristiano Ronaldo è una possibilità per il Napoli e De Laurentis ci sta pensando. Questo è quanto riferisce la redazione di Sky Sport sulle voci di un clamoroso arrivo in azzurro del portoghese. Quello che farà la differenza sarà l'offerta del club inglese per Osimhen e la disponibiltà a partecipare al pesante ingaggio di Ronaldo.