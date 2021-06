Sky - Conte, contatti col Tottenham: illustrato il progetto al tecnico

Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano parla su Twitter di un'indiscrezione di mercato che riguarda Antonio Conte: "Il Tottenham ha contattato Antonio Conte come candidato per la panchina degli Spurs. Ancora niente di fatto ma colloqui in corso, si parla di potenziale progetto, contratto e stipendio. Conte è una delle opzioni nella lista del club inglee, poiché il Psg ha ancora sotto contratto Pochettino".

Tottenham have contacted Antonio Conte as candidate for Spurs job - not done but talks ongoing about potential project, contract and salary. ️ #Spurs #THFC



Conte is one of the options in #THFC list - as PSG are still on the same position about Pochettino. @SkySport @aalciato