Sky - Conte-Inter, accordo sulla buonuscita anti-Serie A: il retroscena

Antonio Conte e l'Inter si sono detti addio consensualmente, buonuscita da 6,5 milioni di euro circa per il tecnico (erano 13 i milioni, dai 10,5 del primo anno). Ma l’accordo tra le parti prevede che Conte rinuncerà a una parte della cifra se troverà una squadra italiana pronta ad accollarsi il suo elevato ingaggio. Discorso diverso se l'ex allenatore dell'Inter trovasse un club in Serie A a gennaio 2022: la buonuscita, in quel caso, non sarebbe scontata, ma dovrà essere pagata in forma integrale. A svelare il retroscena di mercato è il giornalista Gianluca Di Marzio su Grand Hotel Calciomercato.