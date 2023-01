Sky - Contini al Napoli, la sua permanenza dipende da Sirigu: l'idea del club era un'altra

"Se l’ex Genoa resterà in azzurro, Contini potrebbe essere girato in prestito alla Reggina”.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Sbloccato l’arrivo di Nikita Contini al Napoli, la sua permanenza è legata all’eventuale partenza di Sirigu di cui prenderebbe tecnicamente il posto. In realtà, all’inizio, il Napoli pensava di mantenere i tre portieri. Se l’ex Genoa resterà in azzurro, Contini potrebbe essere girato in prestito alla Reggina”.