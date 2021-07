Sky - Contini va in Serie B: è fatta, il Napoli lo cede solo in prestito

Nuova avventura in Serie B per Nikita Contini. Stando a quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il passaggio del portiere azzurro al Crotone. Il Napoli cede l'ex Virtus Entella soltanto in prestito, come già avvenuto negli anni scorsi (non nell'ultimo, in cui è stato il terzo alle spalle di Meret e Ospina).