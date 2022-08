Sky - Contini vicino alla Samp: agente in ritiro per chiudere col Napoli

Nikita Contini è pronto a salutare (nuovamente) il Napoli per trasferirsi in prestito altrove, stavolta però restando in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Nikita Contini è pronto a salutare (nuovamente) il Napoli per trasferirsi in prestito altrove, stavolta però restando in Serie A. Il portiere dirà sì alla Sampdoria a metà settimana: in queste ore è arrivato nel ritiro di Castel di Sangro anche Fabio Pisacane, agente del calciatore azzurro, per portare avanti in maniera decisiva la trattativa che trasferirà Contini a Genova per la prossima stagione. Lo riferisce Sky Sport.