Sky - Crotone, non si sblocca Ounas: il giocatore non ha ancora accettato

Non è ancora fatta per il trasferimento di Adam Ounas in prestito al Crotone. La redazione di Sky Sport fa sapere che il calciatore si è preso ancora un po' di tempo prima di dare una risposta, intanto c'è già l'accordo tra le società coinvolte, ovvero il Napoli, il Cagliari (dov'è ora in prestito) e, ovviamente, il club calabrese.