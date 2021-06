Sky - D'Ambrosio, l'agente incontra l'Inter: opzione esercitata per un altro anno

Il Napoli segue Danilo D'Ambrosio per la prossima stagione. Il terzino ha già lavorato con Spalletti. Sul proprio sito il giornalista Gianluca Di Marzio scrive: "Incontro in sede fra la dirigenza e l'agente di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane. L'Inter ha le idee chiare su come gestire la situazione del difensore napoletano. Il contratto di D'Ambrosio era in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la società nerazzurra ha già prontamente esercitato l'opzione per il suo rinnovo. Ora, insieme all'agente si valuteranno eventuali alternative, ma adesso per liberare il classe '88 servirà trattare con l'Inter, che dunque non lo perderà a zero in scadenza di contratto".