Sky - De Paul-Calhanoglu, possibile incastro tra Atletico, Milan e Udinese

Tra Atletico Madrid, Milan e Udinese potrebbe innescarsi un incastro di mercato, a riportarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio su Grand Hotel Calciomercato. Rodrigo De Paul è la priorità dell'Atletico e lui stesso ha dato la sua priorità al club di Madrid, ma la trattativa non è semplice per le alte richieste dell'Udinese. E qui entra in scena Calhanoglu, il turco in scadenza col Milan ha ricevuto un'offerta importante dall'Atletico: 3 milioni di euro all'anno, più altri 3 alla firma. Nel caso si dovesse materializzare il trasferimento in Spagna, allora De Paul sarebbe libero e sarebbe proprio il Milan la prima squadra interessata all'argentino.