Sky - Demme, i club interessati frenano: c'è da attendere le prime gare di gennaio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E' ancora incerto il futuro di Diego Demme. Il centrocampista azzurro, fermato da un infortunio ad inizio stagione è rimasto fuori dalla lista Champions e ha avuto poco spazio in campionato. Il Napoli non ha la necessità di farlo partire a gennaio e qualora si trovasse una soluzione potrebbe anche non sostituirlo viste le tante alternative a disposizione. Se però dovesse arrivare un’offerta congrua Giuntoli non farà le barriate, anche se al momento il limite è rappresentato dall’ingaggio elevato, 4mln lordi.