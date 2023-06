Sky - Demme verso il ritorno in Germania: accordo con l'Hertha Berlino, i dettagli

Già lo scorso gennaio Diego Demme avrebbe voluto lasciare Napoli, senza però riuscirci. Questa estate invece i tempi sembrano maturi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Già lo scorso gennaio Diego Demme avrebbe voluto lasciare Napoli, senza però riuscirci. Questa estate invece i tempi sembrano maturi. E stando a quanto riferito da Sky Sport Deutschland ci siamo quasi: il centrocampista italo-tedesco avrebbe detto di sì alla proposta fino al 2026 dell'Hertha Berlino, con un ingaggio al ribasso pur di tornare in Germania. Tra i club non c'è ancora accordo, ma l'Hertha sta trattando col Napoli in queste ore.