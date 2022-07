Sky - Deulofeu al Napoli, non c'è accordo totale tra le parti: la situazione

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss KissNapoli e parlato della trattativa Deulofeu

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss KissNapoli e parlato della trattativa Deulofeu: "Non c'è accordo totale tra le parti. Udinese e Napoli hanno ancora qualcosina da limare e anche il giocatore deve ancora definire l'accordo con gli azzurri. Non credo che il Napoli abbia già definito l'affare. Se Ounas e Politano vanno via Deulofeu è davanti a tutti, ma la trattativa non è in dirittura d'arrivo".