Sky - Deulofeu sostituirà Mertens: affare bloccato, si aspetta addio ufficiale del belga

Il Napoli ha già messo a fuoco il sostituto di Dries Mertens, si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese

Il Napoli ha già messo a fuoco il sostituto di Dries Mertens, si tratta di Gerard Deulofeu dell’Udinese. "Nessuna offerta ufficiale, ma più di un sondaggio per misurare questa volta la distanza economica tra domanda 20 milioni e offerta 12 milioni. Affare però bloccato dal mercato in uscita del Napoli, ancora in fase di stallo. In attesa di capire il futuro di tanti, su tutti ovviamente quello di Ciro Mertens" chiarisce la redazione di Sky Sport.