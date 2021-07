Sky - Di Lorenzo-Atletico Madrid, nessuna trattativa in corso: le ultime

Giovanni Di Lorenzo si gode le vacanze dopo la vittoria di Euro 2020. Nonostante il prolungamento fino al 2026 ufficializzato col Napoli, non mancano le voci di mercato sull'esterno azzurro. Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, ha riferito le ultime in una diretta su Twitch: "Non c’è nulla in corso tra Di Lorenzo e l’Atletico Madrid. Al momento non dovrebbe lasciare il Napoli".