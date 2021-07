Sky - Di Lorenzo pronto a rinnovare il contratto: nessuna trattativa con lo United

Giovanni Di Lorenzo è pronto ad estendere e prolungare il suo contratto con il Napoli. Il terzino, rinnovando il contratto fino al 2026, si candida a diventare uno dei perni del futuro. Nei giorni scorsi, il laterale azzurro è stato accostato anche al Manchester United, ma il giornalista di Sky Sport, Fabrizio Romano, su Twitter fa chiarezza: “Il Napoli è pronto a prolungare il contratto di Giovanni Di Lorenzo fino a giugno 2026, accordo che dovrebbe essere firmato nelle prossime settimane - è quasi fatto. Ad oggi nessuna trattativa con il Manchester United”.

Napoli are ready to extend Giovanni Di Lorenzo’s contract until June 2026, agreement set to be signed in the next weeks - it’s almost done. No Man Utd negotiations as of today. #Napoli



“There’s nothing real going on with Manchester United”, his agent just confirmed. #MUFC