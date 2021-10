Sky, Di Marzio: "Insigne? L'offerta del Napoli è un punto di partenza, tocca a lui decidere"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky è intervenuto ai microfoni di Sky Sport24: "Non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli. Non sarà una trattativa facilissima, però già che il Napoli abbia fatto un’offerta concreta… è già un punto di partenza. Adesso toccherà soprattutto a Lorenzo decidere, al di là dei soldi, se restare e quindi sedersi concretamente al tavolo con De Laurentiis".