Sky, Di Marzio: "Se il Napoli continua a offrire 3,5mln più bonus a Insigne l'accordo non ci sarà"

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di Sky Sport, ha dato le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne ai microfoni di Radio Marte: "Non sono ottimista, c'è una forbice non indifferente e il Napoli ha offerto meno di quanto guadagna oggi. Se tu al tuo simbolo e capitano offri 3,5 milioni con bonus articolati e legati al rendimento l'accordo non si può trovare. Poi se il Napoli verrà incontro al giocatore non lo so. So che da Toronto gli fanno ponti d'oro con cifre non indifferenti. Sarà lui a decidere che tipo di esperienza vuole fare".