Sky - Difficile che il Napoli acquisti Samardzic: il motivo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Samardzic? Per come ha operato il Napoli ultimamente non credo che lo prenderà, perchè la valutazione di questo calciatore è già molto alta. Anche se il club ha la forza economica per acquistare alcuni calciatori, come è capitato per Osimhen”.