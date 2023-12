Sky - Distanza Napoli-Salernitana per Mazzocchi: pronta l’alternativa

Il Napoli ha le idee molto chiare per quanto riguarda il terzino destro.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Napoli ha le idee molto chiare per quanto riguarda il terzino destro. La società partenopea ha fatto una prima offerta di 1,5 milioni di euro per Pasquale Mazzocchi, ma in questo momento c’è parecchia distanza tra le parti perchè la Salernitana chiede 4 milioni.

Nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo in tempi relativamente brevi, l’alternativa è rappresentata da Davide Faraoni del Verona. Le condizioni sono favorevoli e più vantaggiose rispetto a quelle per Mazzocchi. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Questa operazione a catena potrebbe sbloccare quella di Zanoli, che andrebbe a giocare al Genoa in prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è Sky Sport.