Sky - Domani l'annuncio di Spalletti nuovo Ct: si procede senza pagare la penale

L'intenzione della FIGC è quella di contare di far firmare e annunciare l'ex allenatore del Napoli entro la giornata di domani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da giorni la Federazione ha individuato in Luciano Spalletti il profilo ideale per sostituire Mancini. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'intenzione della FIGC è quella di contare di far firmare e annunciare l'ex allenatore del Napoli entro la giornata di domani, 19 agosto.

L'ex Napoli può già apporre firme senza bisogno di autorizzazioni e sarà il tecnico stesso che si prenderà l'onere di un eventuale causa che può fare il Napoli contro di lui per il mancato pagamento della penale, come richiesto da De Laurentiis. I pareri giuridici che sono stati raccolti dalle parti risultano positivi.