Sky - Domani Zerbin e Popovic al Monza: i dettagli

Alessio Zerbin e Matija Popovic non andranno al Frosinone, bensì al Monza. I ciociari non hanno lo slot da extracomunitario per l'ex Partizan, i brianzoli sì. Le ultime arrivano da Sky Sport:

"Intesa raggiunta tra il club biancorosso e l'ex attaccante di Pro Vercelli e Cesena, e domattina dovrebbe formalizzarsi l'accordo. Stesso percorso anche per il giovane attaccante Popovic, per cui Napoli e Monza hanno sistemato gli ultimi dettagli: 6 mesi in biancorosso per il serbo e poi 5 anni di contratto con gli azzurri".