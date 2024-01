Sky - Dragusin, il Tottenham è in pole ma il Napoli può usare la carta Zanoli

E' il difensore del Genoa, Radu Dragusin, uno degli oggetti del desiderio di questa sessione di mercato di gennaio.

E' il difensore del Genoa, Radu Dragusin, uno degli oggetti del desiderio di questa sessione di mercato di gennaio. Secondo Sky Sport, il club rossoblu lo valuta circa 30 milioni di euro e se da una parte non vuole privarsi di un giocatore così importante a gennaio, dall’altra sarebbe una cifra a cui difficilmente si potrebbe dire di no.

In Italia interessa al Napoli, ma la forza dei club esteri non può essere sottovalutata: il Tottenham potrebbe infatti presentare una prima offerta nei prossimi giorni. Tra il Napoli e il Genoa, nei giorni scorsi, è stato aperto il discorso legato a Zanoli, ecco dunque che gli azzurri potrebbero far leva proprio sul difensore classe 2000. De Laurentiis ha promesso un grande mercato, Gilardino invece si augura di non perdere la propria colonna difensiva anche se certe cifre in Italia per un difensore non possono essere rifiutate.