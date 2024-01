Sky - Dragusin prima scelta del Napoli, affare complicato: il Tottenham offre di più al Genoa

TuttoNapoli.net

La priorità di mercato del Napoli resta il centrale difensivo, è lì che il club di De Laurentiis sta concentrando i suoi sforzi. Il profilo ideale resta quello di Radu Dragusin, che è la prima scelta con tutte le difficoltà del discorso aperto col Genoa.

In rossoblù dovrebbero andare Zanoli in prestito e Ostigard, che può rappresentare una contropartita. E’ una trattativa non facile considerando la concorrenza del Tottenham e il prezzo elevato che chiede il Genoa: oltre 30 milioni di euro. Al momento la proposta del club inglese sarebbe quella più ricca, avrebbero offerto 22-23mln e sarebbero disposti ad arrivare a 30mln. Quella del Napoli prevederebbe il sostituto che il Genoa conosce bene, Ostigard ha giocato al Genoa un anno e mezzo fa. A riferirlo è Sky Sport.