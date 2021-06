Sky - Due necessità in entrata, ma non solo: Luperto può rimanere per le liste

Quali sono le necessità del Napoli sul mercato? Sicuramente un terzino sinistro, visto che Faouzi Ghoulam è ancora alle prese con il suo infortunio e il solo Mario Rui non può bastare. Poi almeno un difensore centrale, in virtù dell'addio di Nikola Maksimovic per scadenza contratto e quello possibile di Kalidou Koulibaly. Tuttavia al centro della difesa tornerà anche Sebastiano Luperto, un'opzione da tenere in considerazione anche alla luce del fatto che sia cresciuto in azzurro e che quindi sia utile per le liste, chiaramente alle spalle di Kostas Manolas e Amir Rrahmani. A riportarlo è Sky Sport.