Sky - Dybala, nessuna offerta da club italiani: ora l’argentino valuta opzioni all’estero

L’ex bianconero sta quindi cominciando a valutare opzioni estere, anche in Spagna e Inghilterra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Paulo Dybala? Come riferito da Sky Sport, al momento né Milan, Roma e anche il Napoli (l’Inter lo ha messo in in stand-by) hanno fatto una vera e propria offerta concreta all’argentino. L’ex bianconero sta quindi cominciando a valutare opzioni estere, anche in Spagna e Inghilterra.