Sky - E' bagarre in Serie A per Folorunsho: il Verona prova il sorpasso sull'Empoli

L'Hellas Verona prova il sorpasso sull'Empoli per Michael Folorunsho. Il centrocampista classe '98 come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore rinnoverà col Napoli prima di partire in prestito dopo l'ottima stagione in Serie B col Bari. L'Empoli da tempo è una delle squadre maggiormente interessate al giocatore, ma nelle ultime ore secondo Sky Sport si è inserito anche il Verona: il club scaligero ha già l'ok da parte del giocatore, mentre ancora non c'è l'accordo con Napoli per il prestito.