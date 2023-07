Sky - E’ fatta per Caprile! Il Napoli prende il portiere 2001 e lo gira all’Empoli: le cifre

E’ fatta per il trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli. Dopo i contatti odierni, le due società sono arrivate ormai ai documenti finali della trattativa.

E’ fatta per il trasferimento di Elia Caprile dal Bari al Napoli. Dopo i contatti odierni, le due società sono arrivate ormai ai documenti finali della trattativa. Il classe 2001 firmerà un contratto di cinque anni e il prezzo del cartellino è intorno ai 6-7 milioni di euro con il 25% che spetterà al Leeds, sua ex squadra. Il portiere andrà poi in prestito all'Empoli. A riferirlo è Sky Sport.