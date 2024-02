Sky - E' fatta per Gaetano al Cagliari: manca solo una cosa all'annuncio

Il mercato del Napoli si chiuderà con un'operazione in uscita: per Gianluca Gaetano al Cagliari, in prestito, ormai manca solo il deposito

Il mercato del Napoli si chiuderà con un'operazione in uscita: per Gianluca Gaetano al Cagliari, in prestito, ormai manca solo una cosa prima dell'annuncio. Lo riferisce tramite il suo account Twitter il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Cagliari, fatta per l'arrivo di Gaetano: adesso bisogna solo depositare il contratto".