Sky - E' la Juve l'avvoltoio di cui parla ADL: vuole Milik solo con contropartita

L’avvoltoio a cui si riferiva il presidente Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di Castel di Sangro è la Juventus. A confermare la sensazione generale è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky: "La Juve non vuole tirare fuori i soldi per l'acquisto di Milik, ma solo effettuare uno scambio con un suo calciatore come contropartita".