Sky - Ecco cosa manca al Napoli per chiudere l'affare Samardzic

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Come riportato da Sky Sport, per il Napoli non sarà difficile trovare l'accordo con l'Udinese per Samardzic, d'altronde i bianconeri l'avevano anche già venduto. Il problema era stato l'accordo con il giocatore che l'Inter non era riuscito a trovare. Ad oggi il Napoli sta parlando con il papà di Lazar per trovare un accordo definitivo, ci sono temi su cui gli azzurri sono sempre stati molto rigidi, come commissioni e diritti d'immagine. Anche riguardo gli ingaggi: i partenopei sono sempre stati attenti a tenere il monte ingaggi sotto controllo indipendentemente dal nome, basti pensare a Kvaratskhelia.